Palmeiras x Grêmio: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Após tomar um sufoco do River Plate, o Palmeiras recebe o Grêmio nesta sexta-feira, às 21h30, no Allianz Parque, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere.

ONDE ASSISTIR

Palmeiras x Grêmio terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O Estadão fará tempo real do duelo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Palmeiras : Weverton; Marcos Rocha, Luan, Alan Empereur e Matías Viña; Danilo, Zé Rafael e Gabriel Menino; Rony, Gustavo Scarpa e Luiz Adriano. Técnico : Abel Ferreira.

Grêmio : Vanderlei; Victor Ferraz, Rodrigues (David Braz), Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique e Darlan (Maicon); Alisson, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza. Técnico: Renato Gaúcho.

HORÁRIO

O duelo entre paulistas e gaúchos será nesta sexta-feira, às 21h30, horário de Brasília.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras vem de classificação na Copa Libertadores. Na última terça-feira, o time alviverde foi derrotado por 2 a 0 pelo River Plate, no Allianz Parque, mas garantiu sua vaga na final do torneio sul-americano. No Brasileirão, a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira vem de vitória por 1 a 0 sobre o Sport.

Já o Grêmio vem de empate. O time gaúcho igualou o placar sem gols diante do Fortaleza, no Castelão, e perdeu a oportunidade de entrar no G-4.