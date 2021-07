Palmeiras x Grêmio: onde assistir, horário e escalação das equipes

Após vencer o Sport, o Palmeiras recebe o Grêmio nesta quarta-feira, no Allianz Parque. A partida, válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece às 19h. O time paulista ocupa a terceira posição, com 19 pontos, e pode alcançar a liderança nesta rodada caso Red Bull Bragantino e Athletico-PR tropecem. A equipe gaúcha está na lanterna, com apenas 2 pontos.

ONDE ASSISTIR

Palmeiras x Grêmio terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 19h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Palmeiras : Jailson; Gabriel Menino(Mayke), Gustavo Gómez (Kuscevic), Luan e Viña (Renan); Danilo (Felipe Melo), Zé Rafael, Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Deyverson e Breno Lopes. Técnico : Abel Ferreira.

Grêmio: Brenno; Rafinha (Vanderson), Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa (Guilherme Guedes); Victor Bobsin, Matheus Henrique e Jean Pyerre (Darlan ou Pinares); Douglas Costa, Diego Souza e Ferreira. Técnico: Thiago Gomes (interino).

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras vem de vitória por 1 a 0 diante do Sport, em Recife, enquanto o Grêmio vem de derrota por 1 a 0 para o Atlético-GO, em casa.