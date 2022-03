Palmeiras x Guarani: onde assistir, horário e escalação das equipes

A conquista da Recopa Sul-Americana deixou os jogadores do Palmeiras animados para a sequência da temporada, mas os comandados de Abel Ferreira sabem que há novas missões, e a primeira delas é avançar de fase no Campeonato Paulista em um grupo que segue bastante equilibrado. Por isso, o time alviverde sabe da importância de uma vitória sobre o Guarani, neste domingo, às 16h, no Allianz Parque, pela 10ª rodada do Estadual.

O Guarani, por sua vez, se vê distante do Corinthians, líder do Grupo A, e compete de forma mais acirrada com Inter de Limeira e Água Santa em uma disputa que oscila entre a classificação às quartas de final e a luta contra o rebaixamento. Após a vitória sobre o Maricá-RJ pela Copa do Brasil, o torcedor bugrino espera que o clube se mantenha invicto contra os grandes (venceu o São Paulo, por 2 a 1, e empatou com o Santos, em 1 a 1).

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Palmeiras e Guarani acontece neste domingo, às 16h, no Allianz Parque, na capital paulista.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da Record, na tv aberta, e dos canais Premiere e Paulistão Play no pay per view. O Estadão acompanha o duelo em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Palmeiras – Weverton, Mayke, Kuscevic, Renan e Jorge; Patrick de Paula, Jailson e Atuesta; Wesley, Gabriel Veron e Rafael Navarro. Técnico: Abel Ferreira.

Guarani – Maurício Kozlinski; Diogo Mateus, Ronaldo Alves, Derlan e Eliel; Bruno Silva, Índio (Yago), Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto; Júlio César e Lucão do Break. Técnico: Daniel Paulista.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras vem se vitória sobre o Athletico-PR pela Recopa Sul-Americana, por 2 a 0. Pelo Paulistão, no último fim de semana, empatou sem gols com a Inter de Limeira. Já o Guarani, na terça-feira, eliminou o Maricá-RJ pelo placar mínimo na Copa do Brasil, enquanto no Estadual, perdeu para o Santo André, por 3 a 2, no último sábado.