Palmeiras x Guaraní-PAR: onde assistir e horário da partida

O Palmeiras deixa de lado a disputa do Campeonato Paulista e volta a campo nesta terça-feira para enfrentar o Guaraní, do Paraguai, no Allianz Parque, pela segunda rodada da Copa Libertadores da América. A partida terá transmissão ao vivo na TV fechada.

Onde assistir Palmeiras x Guaraní?

É possível assistir Palmeiras x Guaraní ao vivo pelo canal Fox Sports, que também vai transmitir em seu site e aplicativo. O Estado fará transmissão em tempo real da partida.

Horário

Palmeiras x Guarani será disputado às 21h30, horário de Brasília.

Notícias dos clubes