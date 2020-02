Palmeiras x Guarani: transmissão, escalação e horário do jogo pelo Campeonato Paulista

Palmeiras e Guarani se enfrentam nesta quinta-feira pela sétima rodada do Campeonato Paulista. A partida será realizada no Allianz Parque, em São Paulo, e terá transmissão pela TV fechada

Horário

Palmeiras x Guarani começa às 21h30, horário de Brasília.

Onde assistir Palmeiras x Guarani?

O torcedor pode assistir ao confronto pelo canal Premiere. Outra opção é a transmissão em tempo real do Estado.

Palmeiras x Guarani: escalação

A definição dos times acontecerá nesta quarta-feira.

O Palmeiras inicia a rodada na segunda colocação do Grupo B, com 13 pontos, enquanto o Guarani lidera o Grupo D, com nove.