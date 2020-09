Palmeiras x Internacional: onde assistir, escalação e classificação

Palmeiras e Internacional se enfrentam, nesta quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão na TV aberta, fechada e pay-per-view.

Palmeiras x Internacional: onde assistir

O jogo terá transmissão ao vivo pela TV Globo em São Paulo (exceto a cidade de Santos), Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Distrito Federal. A partida também poderá ser acompanha em todo o Brasil pelo Premiere e pelo canal TNT (exceto São Paulo). O Estadão fará tempo real do confronto.

Escalação

Palmeiras: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Viña; Patrick de Paula e Bruno Henrique; Rony, Lucas Lima e Gabriel Menino; Luiz Adriano.

Internacional: Marcelo Lomba; Saravia, Moledo, Cuesta e Moisés; Jussa (Musto), Edenilson, Boschilia e Patrick; D’Alessandro (Marcos Guilherme) e Galhardo.

Classificação

O Palmeiras inicia a sétima rodada na 6ª colocação, com 9 pontos. No último final de semana, a equipe alviverde empatou com o Bahia, em Pituaçu, por 1 a 1. Apesar de estar invicto na competição, o bom desempenho ainda não passa confiança para o torcedor. O Internacional, por sua vez, inicia a sétima rodada do torneio na liderança isolada, com 15 pontos. No último final de semana, o clube colorado venceu o Botafogo, no Rio de Janeiro, por 2 a 0 e, agora, buscará mais uma vitória para seguir firme na ponta da tabela. Confira a classificação do Brasileirão.