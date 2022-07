Palmeiras x Internacional: onde assistir, horário e escalação das equipes

Palmeiras e Internacional entrem em campo neste domingo, 16h00 (horário de Brasília), em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato brasileiro. A partida acontece no Allianz Parque, na capital paulista, e decreta o encerramento do primeiro turno do torneio.

Líder da competição com 33 pontos, a equipe de Abel Ferreira joga em busca de se isolar cada vez mais na ponta da tabela. Um grande trunfo do time alviverde será sua torcida, que já comprou cerca de 36 mil ingressos para o duelo.

Do outro lado do confronto, o Internacional chega para o duelo motivado com a possibilidade de encerrar o turno dentro do G-4 da competição. Sexta colocada, com 30 pontos, a equipe de Mano Menezes precisa vencer e contar com tropeço dos rivais para atingir o objetivo.

HORÁRIO E LOCAL

O duelo entre Palmeiras e Internacional acontece neste domingo, às 16h00 (horário de Brasília), no estádio do Allianz Parque, em São Paulo-SP.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da TV Globo (TV aberta) e Premiere (pay per view). O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Vanderlan; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Scarpa, Dudu e Merentiel (López). Técnico: Abel Ferreira.

INTER: Daniel; Mercado, Vitão, Kaique e Thauan Lara; Gabriel, Edenilson, Carlos de Pena, Maurício e Pedro Henrique; Alemão. Técnico: Mano Menezes.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras chega para a partida embalado pela vitória fora de casa, por 1 a 0, frente ao América-MG, na última quinta-feira. Já o Internacional vem de empate por 3 a 3 com o São Paulo, no Beira-Rio.