Palmeiras x Internacional: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Palmeiras volta a campo neste domingo, às 16h, no Allianz Parque, para enfrentar o Internacional pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto os paulistas lutam para quebrar a sequência de sete jogos seguidos sem vitória e aliviar a tensão que ronda a equipe nos últimos dias, a equipe colorada, embalada pelo bom rendimento do seu atacante Yuri Alberto, busca a vitória para se aproximar da zona de classificação direta para Libertadores. Se o Inter vencer, ultrapassa o Palmeiras na tabela.

ONDE ASSISTIR

Palmeiras x Internacional terá transmissão ao vivo pela Globo (TV aberta) e no canal Premiere, através de pay-per-view. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 16 horas (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

PALMEIRAS – Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gómez e Piquerez; Felipe Melo, Zé Rafael (Patrick de Paula), Raphael Veiga e Dudu; Rony e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira

INTERNACIONAL – Daniel; Saravia, Mercado, Victor Cuesta e Moisés; Lindoso (Johnny), Rodrigo Dourado, Edenilson, Taison e Patrick (Gustavo Maia ou Palacios); Yuri Alberto. Técnico: Diego Aguirre

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras vem de empate sem gols contra o Bahia, fora de casa, em jogo realizado na última terça-feira. No dia seguinte, o Internacional venceu o América-MG, em casa, por 3 a 1.