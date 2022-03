Palmeiras x Ituano: onde assistir, horário e escalação das equipes

Após se classificar como o time de melhor campanha da primeira fase, o Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira para enfrentar o Ituano, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. No Allianz Parque, às 21h35, o técnico Abel Ferreira não poderá contar com os titulares Weverton e Gustavo Gómez, convocados pelas seleções brasileira e paraguaia, respectivamente. Já o Ituano quer aproveitar o regulamento e surpreender o Palmeiras no jogo único que definirá um dos semifinalistas do Estadual.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre Palmeiras e Ituano será realizado no Allianz Parque, na capital paulista, a partir das 21h35.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão ao vivo da Record, na tv aberta, e do Premiere e do Paulistão Play, por meio do pay per view. O Estadão acompanha o duelo em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Palmeiras – Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Jailson, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Ituano – Pegorari; Léo Santos, Rafael Pereira e Cleberson; Pacheco, Kaio, Igor Henrique, Lucas Siqueira, Gerson Magrão e Roberto; Aylon. Técnico: Mazola Júnior.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras vem de empate, por 1 a 1, fora de casa, com o Red Bull Bragantino, conquistado no último domingo. Um dia antes, o Ituano entrou em campo e também ficou em igualdade com a rebaixada Ponte Preta, em 2 a 2.