Palmeiras x Juazeirense: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Palmeiras entra em campo neste sábado para enfrentar a Juazeirense pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Sem poder contar com o Allianz Parque, reservado para o show da banda Kiss, a partida acontece na Arena Barueri, às 21h.

Abel Ferreira pode seguir rodando o elenco e levar um time misto para a partida contra a equipe baiana. O jogo de volta está marcado para o dia 11 de maio e será realizado no Estádio do Café, em Londrina, por causa da limitação de público do Adauto Moraes, casa da Juazeirense.

ONDE ASSISTIR

Palmeiras x Juazeirense terá transmissão ao vivo no SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view). O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h (horário de Brasília), na Arena Barueri, em São Paulo-SP.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Palmeiras : Weverton; Marcos Rocha, Kuscevic, Murilo e Jorge; Gabriel Menino (Fabinho), Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Gabriel Veron (Wesley) e Rafael Navarro. Técnico : Abel Ferreira.

: Weverton; Marcos Rocha, Kuscevic, Murilo e Jorge; Gabriel Menino (Fabinho), Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Gabriel Veron (Wesley) e Rafael Navarro. : Abel Ferreira. Juazeirense: Rodrigo Calaça; Dadinha, Eduardo, Werndell e Daniel; Waguinho, Patrick, Clebson e Nildo; Deysinho e Ian.

Técnico: Barbosinha.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Esta será a estreia do Palmeiras na Copa do Brasil, que entra nesta fase por ser um dos clubes brasileiros na Libertadores. Já a Juazeirense avançou depois de eliminar o Vasco nas penalidades depois de um empate por 1 a 1, em casa.