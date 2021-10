Palmeiras x Juventude: onde assistir, horário e escalação das equipes

Depois de garantir a classificação a segunda final de Libertadores consecutiva, o Palmeiras recebe o Juventude neste domingo, no Allianz Parque. O jogo é válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, e acontece às 18h15. Na briga pelo título, o time paulista é o vice-líder com 38 pontos, a oito pontos do Atlético-MG. Por sua vez, a equipe gaúcha é 14ª colocada, com 26.

ONDE ASSISTIR

Palmeiras x Juventude terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, pela TNT e os serviços de streaming HBO Max e Estádio TNT Sports. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 18h15 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Palmeiras : Weverton; Gabriel Menino, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Zé Rafael, Danilo, Raphael Veiga e Dudu; Wesley e Rony (Luiz Adriano). Técnico : Abel Ferreira.

: Weverton; Gabriel Menino, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Zé Rafael, Danilo, Raphael Veiga e Dudu; Wesley e Rony (Luiz Adriano). : Abel Ferreira. Juventude: Douglas Friedrich; Michel Macedo, Quintero, Vitor Mendes e William Matheus; Dawhan, Jadson, Guilherme Castilho e Wescley; Marcos Vinícios (Capixaba) e Ricardo Bueno. Técnico: Marquinhos Santos.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras vem de derrota no clássico contra o Corinthians por 2 a 1, fora de casa, enquanto o Juventude vem de grande vitória por 3 a 0 sobre o Santos, em casa.