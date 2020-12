Palmeiras x Libertad: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

O embalado Palmeiras recebe o Libertad nesta terça-feira, às 21h30, no Allianz Parque, em duelo de volta das quartas de final da Copa Libertadores da América. A partida terá transmissão na TV aberta e no pay-per-view.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

Palmeiras x Libertad terá transmissão no SBT. Também é possível assistir pela Conmebol TV, canal de streaming. E o Estadão fará tempo real.

ESCALAÇÃO

Palmeiras: Weverton; Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Gabriel Veron e Rony. Técnico: Abel Ferreira

Libertad: Martín Silva; Iván Ramírez, Luis Cardozo, Pablo Adorno e Iván Piris; Blás Cáceres, Matías Espinoza, Antonio Bareiro e Álvaro Campuzano; Adrián Martínez e Óscar Cardozo. Técnico: Gustavo Morínigo

HORÁRIO

A partida será às 21h30 desta terça-feira, horário de Brasília.

ÚLTIMOS RESULTADOS

No primeiro jogo, a partida ficou empatada em 1 a 1. Com o resultado, avança quem conquistar uma vitória simples. Empate por 0 a 0 avança o Palmeiras, por ter feito mais gols fora de casa. Empate em 1 a 1 a disputa será nos pênaltis e se a igualdade for por dois ou mais gols (2 x 2 ou 3 a 3, por exemplo), os paraguaios avançam. Quem passar, pega o classificado de River Plate e Nacional-URU.

O Palmeiras vem de vitória por 3 a 0 sobre o Bahia, no Brasileirão, enquanto o Libertad empatou em 1 a 1 com o Guaraní, pelo Campeonato Paraguaio.