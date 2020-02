Palmeiras x Mirassol: onde assistir e escalações do jogo pelo Campeonato Paulista

Palmeiras e Mirassol se enfrentam neste domingo, às 16h, no Allianz Parque, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A partida será o primeiro jogo no estádio após a colocação do gramado sintético e o duelo terá transmissão na TV aberta, fechada e online.

Onde assistir Palmeiras x Mirassol?

O torcedor pode assistir ao vivo à partida pela TV Globo (para São Paulo, Paraná, Tocantins e Distrito Federal) e Premiere (para todo o Brasil). Ambos canais vão passar o confronto pela internet. Outra opção é acompanhar o tempo real do Estado.

Escalação de Palmeiras x Mirassol

Palmeiras : Weverton, Mayke, Felipe Melo, Gómez e Matías Viña; Patrick de Paula e Zé Rafael; Gabriel Veron, Lucas Lima e Willian; Luiz Adriano.

: Weverton, Mayke, Felipe Melo, Gómez e Matías Viña; Patrick de Paula e Zé Rafael; Gabriel Veron, Lucas Lima e Willian; Luiz Adriano. Mirassol: a definir

Situação das equipes

O Palmeiras inicia a rodada na segunda posição do Grupo B, com dez pontos. O time tem como principal atração para a partida deste domingo o fato de estrear seu gramado sintético no Allianz Parque.

Já o Mirassol também aparece na segunda colocação, com nove pontos, no Grupo C, à frente, inclusive do São Paulo, que tem oito.