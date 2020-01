Palmeiras x Oeste: onde assistir e horário do jogo

Por Ciro Campos

Em busca de assumirem a liderança dos seus grupos, Palmeiras e Oeste se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h15, no estádio do Pacaembu, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão na fechada e na internet.

Palmeiras x Oeste: transmissão ao vivo

O torcedor pode assistir ao vivo ao jogo pelo canal Premiere. Também é possível assistir online através do site ou aplicativo Premiere Play. Uma outra opção é acompanhar a transmissão em tempo real do Estado.

Após empatar por 0 a 0 com o São Paulo no último domingo, o Palmeiras caiu para a terceira posição do grupo B, com quatro pontos, atrás de Novorizontino e Santo André, que têm seis. Na estreia, a equipe do técnico Vanderlei Luxemburgo goleou o Ituano por 4 a 0. Após o jogo com o Oeste, o Palmeiras terá dois compromissos como visitante, contra Bragantino e Ponte Preta.

Já o Oeste, iniciou na competição com derrota para o Novorizontino por 2 a 0 e no sábado se recuperou ao bater em casa o Ituano por 1 a 0. O time está na terceira posição do grupo A, atrás de Santos e Ponte Preta. No próximo fim de semana, o compromisso será contra a Ferroviária, em Barueri.