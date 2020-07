Palmeiras x Ponte Preta: onde assistir, horário, arbitragem e histórico

Palmeiras e Ponte Preta se enfrentam neste domingo, às 19h, no Allianz Parque, em um confronto que vale vaga para a decisão do Campeonato Paulista. O classificado encara na final quem passar de Corinthians x Mirassol.

Onde assistir Palmeiras x Ponte Preta ao vivo?

A partida terá transmissão pelo canal Premiere, que também vai exibir o jogo em seu site e aplicativo.

Hora

O jogo acontecerá às 19h deste domingo.

Arbitragem

A definir

Histórico do confronto

Palmeiras x Ponte Preta se enfrentam desde 1939 e o time alviverde tem uma larga vantagem. Foram 67 vitórias alviverdes, 32 empates e 33 resultados positivos para o time de Campinas. Foram 215 gols marcados pelo Palmeiras e 138 pela Ponte. O último confronto foi disputado no dia 8 de fevereiro e a equipe alviverde venceu por 1 a 0, gol de Willian.

Situação das equipes

O Palmeiras chega na semifinal após derrotar o Santo André por 2 a 0, nas quartas de final. Na fase de grupos, o time de Vanderlei Luxemburgo foi o líder do Grupo B, com 22 pontos.

Já a Ponte fez apenas 13 pontos na fase de grupos e passou como segundo colocado do Grupo A, atrás do Santos. Mas nas quartas de final, a equipe do técnico João Brigatti bateu o Santos por 3 a 1, na Vila Belmiro.