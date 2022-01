Palmeiras x Ponte Preta: onde assistir, horário e escalação das equipes

Após a estreia tranquila e vitoriosa contra o Novorizontino, o Palmeiras tem um novo desafio pelo Campeonato Paulista. Nesta quarta-feira, às 21h35, diante de seus torcedores, no Allianz Parque, a equipe alviverde não poderá contar com os titulares Weverton e Gustavo Gómez, cedidos às seleções brasileira e paraguaia, respectivamente. O intuito do técnico Abel Ferreira é deixar todo o elenco preparado para a disputa do Mundial de Clubes, que acontece no início de fevereiro.

A Ponte Preta, por sua vez, quer começar a temporada com postura completamente oposta à de 2021, em que ficou fora da fase final do Paulistão e lutou até as últimas rodadas contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. Para isso, o técnico Gilson Kleina conta com um elenco reformulado e espera fazer um bom jogo com o atual bicampeão da Libertadores.

ONDE ASSISTIR

O duelo entre Palmeiras e Ponte Preta será transmitido pela Record, na tv aberta, além do Premiere e Paulistão Play, no pay-per-view. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A bola rola para o confronto entre alviverdes e alvinegros às 21h35, no Allianz Parque, na capital paulista.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

PALMEIRAS – Marcelo Lomba; Luan, Murilo e Piquerez; Mayke, Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Raphael Veiga, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

PONTE PRETA – Ygor Vinhas; Norberto, Fábio Sanches, Dedé e Guilherme Santos; Moisés Ribeiro, Matheus Jesus, Léo Naldi, Wesley e Fessin; Lucca. Técnico: Gilson Kleina.