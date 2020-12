Palmeiras x Red Bull Bragantino: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

De olho no G-4, o Palmeiras recebe o Red Bull Bragantino neste domingo, às 18h15, no Allianz Parque, pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere.

DATA

O jogo entre paulistas será neste domingo, às 18h15, horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR

Palmeiras x Red Bull Bragantino terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O Estadão fará tempo real do duelo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Gabriel Veron (Lucas Lima) e Willian. Técnico : Abel Ferreira.

Bragantino : Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Luan Cândido; Raul, Ramires e Claudinho; Tubarão, Artur e Ytalo. Técnico : Maurício Barbieri.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras vem de empate na Copa do Brasil. No meio da semana, a equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira igualou o placar por 1 a 1 diante do América-MG, em casa. Pelo Brasileirão o time alviverde perdeu por 2 a 0 para o Internacional. O Bragantino também vem de revés. A equipe do interior de São Paulo foi superada pelo Athletico-PR por 1 a 0, em casa.