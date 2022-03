Palmeiras x Red Bull Bragantino: onde assistir, horário e escalação das equipes

Palmeiras e Red Bull Bragantino entram em campo neste sábado, no Allianz Parque, para disputar a semifinal do Campeonato Paulista. Dono da melhor campanha do Estadual, o time alviverde tem a vantagem de jogar a partida em casa. Em caso de empate, o primeiro finalista será decidido nos pênaltis. No domingo, São Paulo e Corinthians decidem a outra semifinal, no Morumbi.

ONDE ASSISTIR

Palmeiras x Red Bull Bragantino terá transmissão no Premiere (pay-per-view), Paulistão Play (streaming) e no canal oficial do Paulistão no YouTube. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 18h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arenao Allianz Parque, em São Paulo-SP.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Palmeiras : Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Raphael Veiga e Zé Rafael; Dudu, Rony e Gustavo Scarpa. Técnico : Abel Ferreira.

: Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Raphael Veiga e Zé Rafael; Dudu, Rony e Gustavo Scarpa. : Abel Ferreira. Red Bull Bragantino: Júlio César; Aderlan, Realpe, Léo Ortiz e Weverson; Praxedes, Jadsom e Hyoran; Sorriso, Helinho e Ytalo. Técnico: Maurício Barbieri.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras se classificou à semifinal após derrotar o Ituano, em casa, por 2 a 0. Já o Bragantino avançou depois da vitória por 1 a 0 diante do Santo André, em Bragança Paulista.