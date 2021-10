Palmeiras x Red Bull Bragantino: onde assistir, horário e escalação das equipes

Precisando de uma vitória para se manter no G-4 do Brasileirão, o Palmeiras recebe o Red Bull Bragantino neste sábado. Desfalcado e em má fase, a equipe alviverde conta com volta da torcida para reagir diante do adversário de Bragança Paulista. O time de Abel Ferreira tem apenas 26,6% de aproveitamento nas últimas dez partidas. Já o Red Bull Bragantino joga com a tarefa de reaver o quinto lugar, perdido para o Corinthians na última rodada. O time do técnico Maurício Barbieri, o mais longevo do futebol brasileiro, soma 35 pontos e caiu para a sexta posição.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Reapresentação do São Paulo tem conversa entre Crespo e Muricy Ramalho

Palmeiras x Red Bull Bragantino terá transmissão ao vivo por pay-per-view. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21 horas (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

PALMEIRAS – Jailson; Garcia (Kuscevic), Luan, Renan e Jorge; Patrick de Paula, Danilo Barbosa, Gustavo Scarpa (Wesley) e Raphael Veiga; Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz (Natan) e Luan Cândido; Jadsom, Eric Ramires e Praxedes; Artur, Cuello e Ytalo. Técnico: Maurício Barbieri.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras vem de derrota fora de casa para o América-MG, por 2 a 1. Já o Red Bull Bragantino segurou um empate com o Flamengo em 1 a 1 jogando sob seus domínios.