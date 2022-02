Palmeiras x Santo André: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Palmeiras entra em campo mais uma vez neste sábado pelo Campeonato Paulista. A equipe palestrina encara o Santo André, no Allianz Parque, às 16h. O time de Abel Ferreira busca a vitória para se consolidar na liderança do Grupo C, posição que ocupa atualmente, com 13 pontos, e dois jogos a menos que o vice-líder, Mirassol, que tem 12. Por sua vez, a equipe do ABC é a lanterna do Grupo D, com apenas 7 pontos.

ONDE ASSISTIR

Palmeiras x Santo André terá transmissão ao vivo para todo o Brasil no canal HBO Max e na plataforma de streaming Estádio TNT Sports. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 16h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Palmeiras : Weverton; Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Marcos Rocha, Danilo, Jailson e Jorge; Raphael Veiga, Dudu e Rony. Técnico : Abel Ferreira.

: Weverton; Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Marcos Rocha, Danilo, Jailson e Jorge; Raphael Veiga, Dudu e Rony. : Abel Ferreira. Santo André: Jefferson, Jeferson, Gustavo, Carlão, Thallyson, Dudu Vieira, Serginho, Kevin, Giovanny, Júnior Todinho e Lucas Tocantins. Técnico: Thiago Carpini

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras vem de vitória por 2 a 0 sobre a Ferroviária, em Araraquara, enquanto o Santo André também vem de empate sem gols, em casa, com o Novorizontino.