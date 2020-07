Palmeiras x Santo André: onde assistir, horário e local

Palmeiras e Santo André se enfrentam nesta quarta-feira no Allianz Parque, às 21h30, pelas quartas de final do Campeonato Paulista em um confronto que terá transmissão na TV aberta, fechada e na internet.

O confronto será em jogo único e se acabar empatado, a decisão da vaga irá para os pênaltis. A pontuação da fase de grupos continua contando para definir o mandante e o confronto da semifinal. Os quatro semifinalistas vão se enfrentar na ordem: 1º x 4º e o 2º x 3º.

Palmeiras x Santo André ao vivo: onde assistir

A partida terá transmissão pela TV Globo (para São Paulo), SporTV e Premiere (ambos para todo o Brasil. Também é possível assistir pelos sites e aplicativos dos canais.

Local

A partida será disputada no Allianz Parque, casa do Palmeiras.

Tabela do Paulistão

O Palmeiras passou como líder do Grupo B e o segundo na classificação geral, com 22 pontos. O Santo André aparece com 20 e na quarta colocação geral.

Na rodada passada, a última da fase de grupos, os comandados de Vanderlei Luxemburgo derrotaram o Água Santa por 2 a 1 e o Santo André perdeu por 3 a 1 para o Ituano.