Palmeiras x Santos: onde assistir, escalação, classificação e histórico do jogo

Palmeiras e Santos se enfrentam neste domingo, às 16h, no estádio do Morumbi, em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico terá transmissão na TV aberta e no pay-per-view.

Onde assistir Palmeiras x Santos ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo (para São Paulo) e Premiere. O Estadão fará tempo real.

Escalação

Será definida em breve.

Classificação

Os dois times paulistas venceram fora de casa na rodada passada. O Palmeiras derrotou o Athletico-PR por 1 a 0, na Arena da Baixada, e chegou aos cinco pontos e a 8ª colocação. O Santos, pelo mesmo placar, bateu o Sport, na Ilha do Retiro, e garantiu o quinto lugar, com sete pontos.

Histórico

O Palmeiras leva vantagem no confronto. foram 328 jogos em toda a história, sendo 137 vitórias do Palmeiras (557 gols feitos), 105 do Santos (471 gols) e 86 empates. O último clássico entre Palmeiras e Santos aconteceu no Pacaembu, em duelo válido pelo Paulistão deste ano, no dia 29 de fevereiro, e terminou empatado em 0 a 0.