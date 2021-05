Palmeiras x Santos: onde assistir, escalação das equipes e últimos resultados

Insatisfeito com a maratona de jogos, o Palmeiras recebe o Santos, em partida válida pela décima primeira rodada do Campeonato Paulista Sicredi 2021. O duelo acontece nesta quinta-feira, às 21 horas, no Allianz Parque, e será transmitido por pay-per-view.

ONDE ASSISTIR

Palmeiras x Santos será exibido pelo canal Premiere. O Estadão fará tempo real do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h, no Allianz Parque, em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Palmeiras: Weverton; Danilo Barbosa, Henri e Alan Empereur; Mayke, Felipe Melo, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa e Matías Viña; Wesley e Willian. Técnico: Abel Ferreira.

Santos: João Paulo; Pará, Kaiky, Luan Peres e Felipe Jonatan; Vinícius Balieiro, Gabriel Pirani e Jean Mota; Marinho, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Técnico: Marcelo Fernandes (interino).

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras vem de vitória por 2 a 1 sobre o Defensa y Justicia, da Argentina, enquanto o Santos vem de goleada por 5 a 0 diante do The Strongest, da Bolívia.