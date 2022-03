Palmeiras x Santos: onde assistir, horário e escalação das equipes

Palmeiras e Santos duelam, neste domingo, às 18h30, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. A partida será no Allianz Parque, onde o time alviverde, dono da melhor campanha da competição, com 23 pontos (e um jogo a menos), ainda não perdeu. Foram quatro jogos em casa, quatro vitórias e nenhum gol sofrido. Parada difícil para a equipe da Vila, que precisa vencer para manter vivas as chances de classificação para a próxima fase. Pressionada por não conseguir apresentar um bom futebol em 2022, a equipe da baixada santista está com 10 pontos, e ocupa a terceira colocação do Grupo D.

ONDE ASSISTIR

Palmeiras x Santos terá transmissão ao vivo pelos canais HBO Max/Estádio TNT Sports. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 18h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo (Kuscevic) e Piquerez; Danilo, Raphael Veiga e Zé Rafael; Dudu, Rony e Wesley (Atuesta). Técnico : Abel Ferreira.

Santos: João Paulo; Vinicius Balieiro, Kaiky, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Camacho, Sandry e Ricardo Goulart; Ângelo, Marcos Leonardo e Marcos Guilherme. Técnico: Fabián Bustos.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras vem de vitória sobre o São Paulo, por 1 a 0, no clássico disputado na última quinta-feira, no Morumbi. O Santos vem de vitória por pênaltis sobre o Fluminense-PI, depois de empatar em 1 a 1, pela Copa do Brasil.