Palmeiras x Santos: onde assistir, horário e escalação das equipes

Palmeiras e Santos abrem a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro com clássico no Allianz Parque. O jogo acontece neste sábado às 16h30. A equipe alviverde é a líder da competição com 22 pontos, enquanto o time da Baixada Santista ocupa o sétimo lugar, com 15.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

Palmeiras x Santos terá transmissão ao vivo pelos canal Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 16h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Santos : John (João Paulo); Pará, Danilo Boza (Alison), Kaiky e Moraes; Camacho, Jean Mota e Gabriel Pirani; Marinho, Lucas Braga (Kaio Jorge) e Marcos Guilherme. Técnico : Fernando Diniz.

: John (João Paulo); Pará, Danilo Boza (Alison), Kaiky e Moraes; Camacho, Jean Mota e Gabriel Pirani; Marinho, Lucas Braga (Kaio Jorge) e Marcos Guilherme. : Fernando Diniz. Palmeiras: Jailson; Marcos Rocha, Luan (Felipe Melo), Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Raphael Veiga, Wesley e Rony (Deyverson). Técnico: Abel Ferreira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras vem de vitória por 2 a 0 diante do Grêmio, em casa. O Santos também vem de vitória, por 2 a 1 sobre o Athletico-PR, na Vila Belmiro.