Palmeiras x São Caetano: onde assistir, escalação das equipes e últimos resultados

Após se despedir de 2020 com o título da Copa do Brasil, o Palmeiras inicia a temporada em clima de férias diante do São Caetano. O jogo atrasado, válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista, acontece nesta quinta-feira, às 19h, no Allianz Parque, e terá transmissão ao vivo via pay-per-view.

ONDE ASSISTIR

Palmeiras x São Caetano terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O Estadão fará tempo real do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Palmeiras: Jailson; Gabriel Menino, Kuscevic, Alan Empereur e Victor Luis; Danilo, Patrick de Paula e Gustavo Scarpa; Lucas Lima, Breno Lopes e Gabriel Silva. Técnico: João Martins.

São Caetano: Luiz; Tony, Lucas Dias, Caetano e Fernando; Marian, Charles e Diego Cardoso; Luizinho, William Amorim e Carlinhos. Técnico: Wilson Júnior.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras vem de vitória por 2 a 0 diante do Grêmio, em casa, enquanto o São Caetano vem de empate sem gols contra o Santo André, no Canindé.