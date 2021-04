Palmeiras x São Paulo: onde assistir, escalação das equipes e últimos resultados

Após perder o título da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana, o Palmeiras recebe o São Paulo nesta sexta-feira, às 22h. O jogo, válido pela 5.ª rodada do Campeonato Paulista, acontece no Allianz Parque e terá transmissão ao vivo pelo pay-per-view.

ONDE ASSISTIR

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 22h, no Allianz Parque, em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Palmeiras: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Gabriel e Cantillo; Gustavo Mosquito, Vitinho (Luan) e Rodrigo Varanda; Cauê. Técnico: Vagner Mancini.

São Paulo: Luiz Daniel; Gabriel, Dirceu, Bruno Leonardo e Pablo; Serginho, Fábio Bahia e Daniel Costa; Patrick Vieira, Diego Tavares e Ítalo. Técnico: Edson Vieira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras vem de derrota na decisão da Recopa Sul-Americana diante do Defensa Y Justicia, da Argentina, enquanto o São Paulo vem de vitória por 3 a 2 sobre o Guarani.