Palmeiras x São Paulo: onde assistir, escalação e arbitragem

Na parte de cima da tabela, mas com técnicos contestados, Palmeiras e São Paulo fazem o clássico paulista da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será realizado neste sábado, às 19h, no Allianz Parque.

O Palmeiras inicia a rodada na 5ª colocação, com 22 pontos. Mas o time alviverde vem de derrota por 2 a 1 para o Botafogo, no Rio. O resultado irritou a torcida e as cobranças sobre o técnico Vanderlei Luxemburgo aumentaram.

O São Paulo soma 23 pontos e está em terceiro. O time dirigido por Fernando Diniz está em 4º lugar e na quarta-feira passada derrotou o Atlético-GO por 3 a 0, mas mesmo assim, as críticas ao trabalho do treinador continuam intensas.

ONDE ASSISTIR

O clássico paulista terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere e o Estadão fará tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Palmeiras: Jailson; Marcos Rocha, Felipe Melo, Luan e Lucas Esteves (Gustavo Scarpa); Patrick de Paula, Bruno Henrique e Raphael Veiga; Rony, Wesley e Luiz Adriano (Willian)

São Paulo: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Diego, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Igor Gomes, Vitor Bueno e Luciano; Brenner

ARBITRAGEM