Palmeiras x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Vivendo momentos distintos na temporada, Palmeiras e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira, no Allianz Parque, pela 33ª rodada do Brasileirão. Enquanto os comandados de Abel Ferreira vive boa fase e se prepara para a final da Libertadores, o time tricolor tenta uma vitória para se afastar da zona de rebaixamento. A equipe alviverde ocupa a terceira colocação, com 60 pontos. Já o São Paulo está no 15º lugar, a dois pontos e duas posições do Z-4.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

Palmeiras x São Paulo terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 20h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Palmeiras : Weverton, Marcos Rocha, Kuscevic (Gómez), Luan e Victor Luis (Piquerez); Zé Rafael, Danilo, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Wesley (Gabriel Veron) e Rony. Técnico : Abel Ferreira.

: Weverton, Marcos Rocha, Kuscevic (Gómez), Luan e Victor Luis (Piquerez); Zé Rafael, Danilo, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Wesley (Gabriel Veron) e Rony. : Abel Ferreira. São Paulo: Tiago Volpi; Bruno Alves, Miranda e Léo; Igor Vinicius (Orejuela), Liziero (Gabriel Sara), Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Reinaldo; Rigoni e Luciano.. Técnico: Rogério Ceni.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras vem de derrota por 2 a 1 para o Fluminense, no Maracanã. O São Paulo, por sua vez, vem de derrota por 4 a 0 para o Flamengo, no Morumbi.