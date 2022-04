Palmeiras x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Neste domingo o último ato do Campeonato Paulista 2022 acontece. Palmeiras e São Paulo decidem, no Allianz Parque, quem será o grande campeão estadual da temporada. O São Paulo, atual campeão da competição, visita o rival com a vantagem de ter vencido o jogo de ida por 3 a 1. Já o Palmeiras conta com o apoio massivo da torcida para reverter o placar e conquistar o título Estadual.

Na véspera do confronto, ambas equipes tiveram o apoio de seus torcedores no treino derradeiro para a partida. O Palmeiras não abriu a Academia de Futebol, mas viu o torcedor apoiar a equipe dos portões do centro de treinamento. Já o São Paulo, contou com cerca de 21 mil torcedores incentivando a equipe de Rogério Ceni em treino aberto realizado no estádio do Morumbi.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Palmeiras e São Paulo será realizada no estádio do Allianz Parque, na capital paulista, às 16h, deste domingo.

ONDE ASSISTIR

A partida válida pelas semifinais do Estadual será transmitida pela Record (TV Aberta), HBO Max e Estádio TNT Sports (streaming) e Premiere e Paulistão Play (pay per view), além do YouTube, pela internet. O Estadão acompanha em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Palmeiras- Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo (Jaílson), Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

São Paulo –Jandrei; Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Alisson; Calleri e Eder. Técnico: Rogério Ceni.

ÚLTIMOS RESULTADOS

A partida de ida da final do Estadual segue fresca na memória dos torcedores. Realizada no Morumbi na última quarta-feira, a ida da final acabou com triunfo tricolor por 3 a 1. Além da vantagem conquistada pelos atuais campeões paulistas, a partida foi marcada pela polêmica arbitragem que gerou revolta palmeirense após o apito final.