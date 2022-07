Palmeiras x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Palmeiras e São Paulo voltam a se encontrar nesta quinta-feira, às 20h, no Allianz Parque, para decidir quem avança às quartas de final da Copa do Brasil. Na partida de ida, no Morumbi, o time tricolor levou a melhor, vencendo pelo placar mínimo, 1 a 0. Com isso, os comandados de Rogério Ceni visitam a casa alviverde podendo empatar para garantir a classificação. Vitória palestrina por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. O Palmeiras precisa triunfar com pelo menos dois gols de diferença para superar o rival.

HORÁRIO E LOCAL

O clássico entre Palmeiras e São Paulo acontece nesta quinta-feira, às 20h, no Allianz Parque, na capital paulista,

ONDE ASSISTIR

O Choque-Rei terá transmissão exclusiva da Amazon Prime Video (pay per view). O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

PALMEIRAS : Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo e Zé Rafael; Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Dudu e Wesley (Breno Lopes ou Gabriel Veron). Técnico : Abel Ferreira

: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo e Zé Rafael; Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Dudu e Wesley (Breno Lopes ou Gabriel Veron). : Abel Ferreira SÃO PAULO: Jandrei; Diego Costa, Miranda e Léo; Rafinha, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor e Welington; Igor Gomes e Patrick; Calleri. Técnico: Rogério Ceni

ÚLTIMOS RESULTADOS

As duas equipes vêm de empates sem gols na última rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras não saiu do zero diante do Fortaleza, no Castelão. A mesma situação viveu o São Paulo, contra o Atlético-MG, no Mineirão.