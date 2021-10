Palmeiras x Sport: onde assistir, horário e escalação das equipes

Após a conquista de duas vitórias consecutivas pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras busca, diante de seu torcedor, no Allianz Parque, retomar a vice-liderança do torneio em duelo com o Sport, pela 28ª rodada, nesta segunda-feira, às 21h30. O técnico Abel Ferreira deve modificar a equipe em comparação aos triunfos sobre Ceará e Internacional. Já o Sport está na zona de rebaixamento e precisa vencer para se afastar do perigo.

ONDE ASSISTIR

A partida entre Palmeiras e Sport terá transmissão do pay-per-view, através do canal Premiere. O Estadão acompanha em tempo real todos os detalhes do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A bola rola nesta segunda-feira, às 21h30, no Allianz Parque, na capital paulista.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Felipe Melo, Patrick de Paula (Danilo) e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira.

Sport: Mailson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Chico; Marcão, Zé Welison, Hernanes, Gustavo e Juba; Mikael. Técnico: Gustavo Florentín.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras venceu seu último compromisso diante do Ceará, na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. Já o Sport vem de empate sem gols com o Santos, em Pernambuco.