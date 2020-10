Palmeiras x Tigre: onde assistir, escalação e horário

O Palmeiras busca garantir a primeira colocação do grupo nesta quarta-feira, contra o Tigre, às 21h30, no Allianz Parque. A partida é válida pela sexta rodada do Grupo B da Libertadores e terá transmissão na TV aberta e fechada.

ONDE ASSISTIR

É possível assistir Palmeiras x Tigre pelo SBT e pela Fox Sports e o Estadão fará transmissão em tempo real da partida.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Matías Viña; Patrick de Paula e Gabriel Menino; Raphael Veiga, Gabriel Veron (Rony) e Willian; Luiz Adriano

Tigre: Marinelli; Sansotre, F. Giacopuzzi, Rodríguez e Pietro; Melivillo, Prediger, Cardozo e Cavallaro; Magnin e Protti.

O Palmeiras lidera o grupo com 13 pontos, enquanto o Guaraní-PAR aparece em segundo, com dez, o Bolívar tem 4 e o Tigre apenas 1. Na quinta rodada, o Palmeiras goleou o Bolívar por 5 a 0 e o Tigre perdeu por 3 a 1 para o Guaraní. No primeiro turno, a equipe brasileira fez 2 a 0 nos argentinos.