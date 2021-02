Palmeiras x Tigres: onde assistir, horário, local e escalação das equipes para o Mundial de Clubes

Palmeiras e Tigres, do México, se enfrentam neste domingo, às 15h (de Brasília), no estádio Cidade da Educação, em partida válida pela semifinal do Mundial de Clubes. Quem passar enfrenta na final o vencedor do confronto entre Al-Ahly e Bayern de Munique, que acontece nesta segunda-feira.

ONDE ASSISTIR

Palmeiras x Tigres terá transmissão ao vivo pela TV Globo para todo o Brasil. O Estadão fará tempo real do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 15h (de Brasília), no Cidade da Educação, no Catar.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gómez e Viña: Danilo, Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Rony e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira

Tigres: Guzmán; Rodríguez, Reyes, Salcedo e Dueñas; Rafael Carioca, Pizarro e Meza; Quiñones, Aquino e Gignac. Técnico: Tuca Ferretti.