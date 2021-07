Palmeiras x Universidad Católica: onde assistir, horário e escalação das equipes

Em excelente fase no Campeonato Brasileiro, no qual líder com três pontos de vantagem sobre o Atlético-MG, o Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira e vira a chave para a Copa Libertadores. Os comandados de Abel Ferreira recebem, no Allianz Parque, a Universidad Católica, do Chile, com a vantagem de jogar por um empate. Quem passar encara o São Paulo nas quartas de final da competição continental.

ONDE ASSISTIR

Palmeiras x Universidad Católica terá transmissão ao vivo pela Conmebol TV. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 19h15 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Viña; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Breno Lopes e Deyverson. Técnico: Abel Ferreira,

Universidad Católica: Kirby; Fuenzalida, Asta-Buruaga, Huerta e Rebolledo; Nuñez, Saavedra e Leiva; Valencia, Puch e Zampedri. Técnico: Gustavo Poyet.

ÚLTIMO RESULTADOS

O Palmeira vai a campo embalado por uma vitória sobre o Atlético-GO, fora de casa, pelo Brasileirão, no domingo. A Universidad Católica empatou sem gols com o Colo-Colo no último sábado, pelo Campeonato Chileno.