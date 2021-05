Palmeiras x Universitario: onde assistir, horário e escalação da equipe alviverde

Após perder o título do Campeonato Paulista para o São Paulo, o Palmeiras vai a campo nesta quinta-feira em busca da reabilitação, pela Libertadores. Já classificado às oitavas de final, o time alviverde enfrenta com tranquilidade o Universitario, do Peru, no Allianz Parque. A partida acontece às 19h e terá transmissão ao vivo pela TV fechada e internet.

ONDE ASSISTIR

Palmeiras x Universitario será exibido pelo canal Fox Sports. O Facebook Watch também transmite o duelo, enquanto o Estadão faz tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

O duelo acontece às 19h, no Allianz Parque, em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Palmeiras: Weverton; Luan, Gustavo Gómez e Renan; Mayke, Felipe Melo, Patrick de Paula, Raphael Veiga e Victor Luis; Rony e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Palmeiras

23/05: São Paulo 2 x 1 Palmeiras (Paulistão)

20/05: Palmeiras 1 x 0 São Paulo (Paulistão)

18/05: Palmeiras 2 x 1 Defensa y Justicia (Libertadores)

16/05: Corinthians 3 x 2 Palmeiras (Paulistão)

14/05: Bragantino 5 x 0 The Strongest (Paulistão)

Universitario