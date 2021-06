Paraguai x Brasil: onde assistir, horário, local e escalações das equipes

O seleção brasileira enfrenta o Paraguai nesta terça-feira, 7, pela 8ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. Isolada na liderança com 15 pontos, a Seleção busca manter o 100% de aproveitamento em meio a uma turbulência com a CBF por conta da realização da Copa América no Brasil. O duelo terá transmissão na TV aberta e fechada.

A equipe comandada por Tite vem de vitória por 2 a 0 sobre o Equador, em Porto Alegre, quando entrou em campo após longo período de inatividade devido à pandemia. Após o apito final, o capitão Casemiro afirmou que os atletas vão se pronunciar sobre os últimos acontecimentos depois do jogo desta terça.

Sem disputar uma Copa do Mundo desde 2010, o Paraguai tenta uma vitória para se manter na zona de classificação para o mundial. O time de Eduardo Berizzo, que conta com a presença do zagueiro palmeirense Gustavo Gómez, vem de um 0 a 0 com o Uruguai.

ONDE ASSISTIR

A partida entre Paraguai e Brasil terá transmissão da TV Globo e do canal SporTV. O Estadão acompanha o duelo em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

O confronto entre paraguaios e brasileiros será realizado às 21h30 (horário de Brasília) no estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, no Paraguai.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL