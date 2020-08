Paraná x Botafogo: onde assistir e horário do jogo

Paraná e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h, no Estádio Durival Britto, em Curitiba, pelo jogo de volta da Terceira Fase da Copa do Brasil. O confronto terá transmissão pela TV fechada e na internet.

Onde assistir Paraná x Botafogo?

A partida terá transmissão pelo canal SporTV e pelo site Globoesporte.com. Além disso, o Estadão fará tempo real.

Horário

O duelo será às 19h, horário de Brasília

Primeiro jogo

No dia 10 de março, o Botafogo derrotou o Paraná por 1 a 0. Por isso, o time carioca joga pelo empate. Se os paranaenses vencerem por um gol, a disputa irá para os pênaltis.

Na Série A, o Botafogo aparece na 11ª posição, com seis pontos, e na rodada passada empatou em 1 a 1 com o Flamengo. Já o Paraná lidera a Série B, com 11 pontos, e última rodada ficou no 0 a 0 com o Operário.