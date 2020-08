PSG x Bayern de Munique: onde assistir, horário e escalações

Finalmente chegou um dos dias mais esperados pelos apaixonados por futebol. Paris Saint-Germain e Bayern de Munique decidem a Liga dos Campeões da Europa neste domingo, no estádio da Luz, em Lisboa. A final da Champions será às 16h e haverá transmissão apenas na TV fechada e na internet. Não vai passar na TV aberta.

Onde assistir PSG x Bayern de Munique?

A partida terá transmissão ao vivo na TV pelo canal TNT. Na internet, a partida vai passar no Facebook Watch do Esporte Interativo e no canal de streaming EI Plus. O Estadão fará tempo real. Confira a lista de campeões, artilheiros e outros diversos dados sobre a Champions.

Escalação

A definir

Horário

A partida será disputada às 16h de domingo, horário de Brasília.