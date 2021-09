Paris Saint-Germain x Manchester City: onde assistir, horário e escalação das equipes

A semana de jogos da Liga dos Campeões será marcada pelo duelo entre dois postulantes ao título da principal competição de clubes da Europa. Paris Saint-Germain e Manchester City se enfrentam na capital francesa nesta terça-feira, às 16h (horário de Brasília), pela 2ª rodada da fase de grupos do torneio. O time de Neymar, Mbappé e Messi é a terceira colocada do Grupo A, com 1 pontos. Atual vice-campeã, a equipe comandada por Pep Guardiola lidera a chave, com 3.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

PSG x Manchester City terá transmissão ao vivo na TV aberta pelo SBT, na fechada pela TNT, e streaming pela HBO Max. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 16h (horário de Brasília), no Estádio Parque dos Príncipes, em Paris-FRA.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

PSG : Keylor Navas (Donnarumma); Hakimi, Marquinhos, Kimpembe e Diallo; Gueye, Paredes e Ander Herrera; Messi, Mbappé e Neymar. Técnico : Mauricio Pochettino.

: Keylor Navas (Donnarumma); Hakimi, Marquinhos, Kimpembe e Diallo; Gueye, Paredes e Ander Herrera; Messi, Mbappé e Neymar. : Mauricio Pochettino. Manchester City: Ederson; Walker, Rúben Dias, Stones e João Cancelo; Bernardo Silva, Rodri e De Bruyne; Mahrez, Ferrán Torres e Grealish. Técnico: Pep Guardiola.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na primeira rodada, o PSG empatou por 1 a 1 com o Club Brugge, na Bélgica, enquanto o City venceu o RB Leipzig por incríveis 6 a 3, em casa.