Paris Saint-Germain x Real Madrid: onde assistir, horário e escalação das equipes

As oitavas de final da Liga dos Campeões começam nesta terça-feira, dia 15, com um jogão. Paris Saint-Germain e Real Madrid, candidatos ao título, se enfrentam na capital francesa às 17h (horário de Brasília). Neymar, recuperado de lesão, deve começar no banco. O duelo conta com a presença de estrelas como Messi, Benzema, Mbappé, Vini Jr, entre outros.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

PSG x Real Madrid terá transmissão ao vivo para todo o Brasil no SBT (TV aberta), na TNT (canal fechado) e HBO Max (streaming). O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 17h (horário de Brasília), no Estádio Estádio Parc des Princes, em Paris.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

PSG : Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembé e Nuno Mendes; Paredes, Wijnaldum e Verratti; Mbappé, Messi e Di Maria (Neymar). Técnico : Mauricio Pochettino.

: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembé e Nuno Mendes; Paredes, Wijnaldum e Verratti; Mbappé, Messi e Di Maria (Neymar). : Mauricio Pochettino. Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Alaba e Mendy; Casemiro, Kroos e Modric; Asensio, Benzema e Vinicius Junior. Técnico: Carlo Ancelotti.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Real Madrid vem de empate sem gols com o Villarreal pelo Campeonato Espanhol, enquanto o PSG vem de vitória por 1 a 0 sobre o Rennes pelo francês. O time parisiense avançou às oitavas da Liga dos Campeões ao ficar em segundo no Grupo A, com 11 pontos. A equipe merengue passou como líder do Grupo D, com 15.