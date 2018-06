Participe do grupo de discussão sobre a Copa do Mundo no Facebook

O Estado estreia nesta quarta-feira um grupo de discussão sobre a Copa no Facebook. Para estimular o debate serão publicados diversos conteúdos, reportagens e análises, produzidos pela nossa equipe na Rússia. Além disso, o grupo #EstadaonaCopa vai trazer transmissões ao vivo, exclusivas, direto da redação do Estado, antes e depois das partidas.

O leitor é convidado a participar em todas as postagens. Os membros da comunidade ainda são convidados a enviar sugestões de pauta para nossos jornalistas na redação, além de votar nas enquetes que vão escolher os melhores da Copa e os craques do torneio. Para fazer parte do grupo, basta acessar a página do jornal no Facebook e pedir para participar. É gratuito.