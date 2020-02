Patrocinense x Cruzeiro: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Campeonato Mineiro

O Cruzeiro volta a campo neste domingo para enfrentar o Patrocinense às 19h, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. A partida será realizada no estádio Pedro Alves do Nascimento e terá transmissão pela TV fechada e online.

Patrocinense x Cruzeiro: onde assistir ao vivo

O torcedor pode assistir ao vivo ao jogo pelo SporTV e Premiere, que também vão transmitir a partida em seus sites e aplicativos. Além disso, o Estado vai fazer tempo real do confronto.

O Cruzeiro inicia a rodada na terceira posição, com 10 pontos, um a menos que o Atlético-MG e América, primeiro e segundo colocados, respectivamente. Já o Patrocinense ocupa a sétima posição, com sete pontos.