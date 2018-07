Paul George chuta bola em torcedora e é expulso de partida da NBA

O ala Paul George, do Indiana Pacers, foi expulso da partida diante do Chicago Bulls, na rodada deste sábado da NBA, devido a um lance curioso. Irritado com a marcação de uma falta, o camisa 13 chutou a bola na direção da torcida e acertou o rosto de uma garota sentada atrás da cesta.

“Eu tentei chutar para a esteira, no apoio da cesta, não sei. E minhas habilidades com o futebol não são tão boas quanto eu pensava. Eu pedi desculpas para as pessoas que acertei. E estou feliz que meu time conseguiu essa vitória e eu não fiquei como culpado por uma derrota”, respondeu George após a partida, que terminou 111 a 94 para os Pacers. O lance aconteceu a 1min42seg do fim do terceiro quarto.

“Com certeza serei multado. Já passou. Mas o mais importante foi que ficamos com a vitória”, completou. Esta foi a primeira expulsão da carreira de Paul George.