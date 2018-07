Paulo Nobre venceu Décio Perin e foi eleito na noite da última segunda o novo presidente do Palmeiras. Com 44 anos, e sócio desde 1997, tem como maior desafio montar um elenco competitivo o suficiente para voltar a Série A do Campeonato Brasileiro e fazer um bom papel na Libertadores.

Com projetos de marketing e profissionalização da gestão, Nobre fica no comando do Alviverde até outubro de 2014.