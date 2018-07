Pela internet, torcedores do Fluminense ‘pedem’ para que o time jogue a Série B

O imbróglio envolvendo a suposta irregularidade na escalação do meia Héverton, da Portuguesa, não está causando polêmica somente entre cartolas e advogados do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Os torcedores de todos os outros times do Brasil estão aproveitando para provocar os tricolores, alegando que, mais uma vez, a equipe deseja escapar da Série B por meio dos tribunais. Por causa disso, alguns torcedores da equipe carioca resolveram se manifestar pedindo para que Flamengo e Portuguesa não sejam punidos.

De forma irônica, eles pedem para que o clube vire a mesa “mesmo contra a lei” e chamam os torcedores dos outros times de “ignorantes”. Confira: