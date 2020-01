Pelotas x Grêmio: onde assistir ao jogo pela Recopa Gaúcha

O Grêmio inicia a temporada decidindo o título da Recopa Gaúcha contra o Pelotas neste domingo, às 16h (horário de Brasília), em Pelotas. A partida terá transmissão na TV aberta, fechada e online.

Pelotas x Grêmio: onde assistir ao vivo

O torcedor pode assistir ao jogo pelos canais SporTV e TV Globo (para Rio Grande do Sul). Outra opção, é assistir online pelo SporTV Play ou Globo Play, para quem estiver no Rio Grande do Sul.

O Grêmio deve ir a campo com um time reserva, formado por garotos da base e atletas que fazem parte do time de transição. Até o técnico não será Renato Gaúcho, mas sim, Thiago Gomes.

A Recopa Gaúcha é um torneio disputado entre o campeão gaúcho e o da Copa FGF. O Grêmio estreia no Campeonato Gaúcho na quarta-feira, dia 22, contra o Caxias, na Arena do Grêmio. Já o Pelotas estreia contra o Novo Hamburgo, no mesmo dia.