Pelotas x Grêmio: onde assistir e horário do jogo

O Grêmio volta a campo neste domingo para visitar o Pelotas na Boca do Lobo, em duelo válido pela segunda rodada do segundo turno do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão na TV aberta, fechada e internet.

Onde assistir Pelotas x Grêmio?

O torcedor pode assistir ao vivo pelo Premiere e pela TV Globo (apenas para o Rio Grande do Sul). Ambos canais vão passar também em seu site e aplicativo. O Estado vai fazer transmissão em tempo real.

Horário

Pelotas x Grêmio jogam às 16h, horário de Brasília

Informações