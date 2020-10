Peñarol x Athletico-PR: onde assistir, escalação e arbitragem

O Athletico-PR visita o Peñarol nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), com o intuito de assegurar o primeiro lugar do Grupo C da Copa Libertadores. A partida será realizada no Estádio Campeón Del Siglo, em Montevidéu, e é válida pela sexta rodada da competição.

O Furacão já está classificado. O time paranaense lidera o grupo com 10 pontos, seguido pelo Jorge Wilstermann com 7 e Peñarol e Colo-Colo aparecem com seis. Um empate, garante ao time brasileiro o primeiro lugar do grupo, sem depender de outro resultado. Na primeira rodada, o Athletico derrotou o Peñarol por 1 a 0 e na última rodada empatou sem gols com o Jorge Wilstermann. O Peñarol venceu o Colo-Colo por 3 a 0.

ONDE ASSISTIR AO VIVO

A partida terá transmissão ao vivo pela Fox Sports e o Estadão vai fazer tempo real.

ESCALAÇÃO

Athletico-PR: Santos; Léo Gomes (Jonathan), Thiago Heleno, Pedro Henrique e Abner; Wellington, Erick, Christian e Léo Cittadini; Nikão (Geuvânio) e Carlos Eduardo (Fabinho)

Peñarol: Dawson; Giovanni Gonzalez, Formiliano, Gary Kagelmacher e Piquerez; Jesús Trindade e Gargano; Urretaviscaya, Terans e Facundo Torres; Agustín Alvarez Martinez

ARBITRAGEM

O paraguaio José Mendéz será o árbitro da partida e terá Milcíades Saldívar e Eduardo Cardozo como auxiliares. Ambos também são do Paraguai.