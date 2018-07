O lutador Godofredo Pepey, com seu chamativo moicano vermelho, é o primeiro a ser chamado no palco. Ele sorri ao ver imagens de sua participação no The Ultimate Fighter Brasil e esbanja otimismo. “Eu superei muita coisa na vida para estar aqui, passei por muita dificuldade, inclusive fome, cheguei sem nenhum empresário e estou na final. É um sonho realizado e espero conseguir o contrato com o UFC”, diz.